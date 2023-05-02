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Гилук Никита Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гилук
Имя
Никита
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
144498. ГИЛУКЪ, НИКИТА НИКОЛАЕВЪ . (онъ же Морозанъ). Лиш. ос. пр. изъ царанъ с. Морозеновъ, Исаковск. в., Оргѣев. у., 43 л.; — Кишинев. О. С 11 Сент. 909, 1 Ч. 1647 и 2 Ч. 1655 У., по сов. съ приг. Г. С. 2 уч. г. Оргѣева отъ 17 Окт. 908 г. (177 М. — т. 6 м.), арест. отд. 3 г. Исп. 24 Окт. 909. | 903 1 1711 1655 У. | 91 68486 169 М. | 97 84036 1485 У. | 89 78739 169 М. | 91 135603 1655 У. | 85 14923 1647 У.

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