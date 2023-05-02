Босяцкий Ян Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Босяцкий
- Имя
- Ян
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130284. босяцкій, янъ Игнатьевъ. К. Петроков. у., гм. Ленчно, пос. Сулеевъ, 20 л., рд. въ г. Петроковѣ; — Петроков. О. С. 18 Авг. 909, 134, 135, 140 и 1647 У., по сов. съ приг. М. С. 2 уч. г. Петрокова отъ 28 Марта 909 г. (172 М.—тюр. 1½ м.), тюр. 8 м. Исп. 12 Окт. 909. | 903 38372 1647 У.
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