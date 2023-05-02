Целинский Евгений Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦелинский Евгений Евгеньевич

Целинский Евгений Евгеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Целинский
Имя
Евгений
Отчество
Евгеньевич
Дата исполнения приговора
16 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 381
Источник
Скан
Оригинальная запись
13075. ЦЕЛИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 25 л., г. Пскова. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. при отд. кав. бриг. Ст. ст. 108, 109, лиш. св. г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 16/ІѴ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close