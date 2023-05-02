Целинский Евгений Евгеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Целинский
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Евгеньевич
- Дата исполнения приговора
- 16 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 381
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13075. ЦЕЛИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 25 л., г. Пскова. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. при отд. кав. бриг. Ст. ст. 108, 109, лиш. св. г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 16/ІѴ—24.
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