Нейбергер Давид Иосеков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нейбергер
- Имя
- Давид
- Отчество
- Иосеков
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34009. НЕЙБЕРГЕРЪ, ДАВИДЪ ІОСЕКОВЪ. К. Равск. у., гм. Будзишевице, д. Ренковецъ, 34 л.; — Петроков. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 1 ч. 1647 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 27 Мая 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 3 Мая, счит. ср. съ 5 Февр. 904 (Вѣр.). | 900 100820 1655 У. | 98 37050 172 М.
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