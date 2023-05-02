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Коробов Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коробов
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
26 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6572. КОРОБОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 23 л., Новохоперск. у., с. Троицкого, Воронежск. Губсуд, Ст. 142, лиш. св. 6 л. 5 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 26 июля 923.

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