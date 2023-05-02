Семенов Илья Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- __ июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 297
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98477. СЕМЕНОВЪ, ИЛЬЯ АЛЕКСАНдровъ, 22 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Мышкина, рд. въ г. Угличѣ; — Ярослав. О. С., 18 Марта 911, 133, 152, 977, 13, 1654¹ и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 91092 (гдѣ ложно именов. себя Калмыковымъ, Михаиломъ Ивановымъ) и по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 908 г. № 150912, арест. отд. 5½ л. Исп. въ Іюнѣ 911. | 905 50372 1655 У. | 903 35668 169 М. | 904 53864 170 М.
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