Войтович Роман Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Войтович
- Имя
- Роман
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36711. ВОЙТОВИЧЪ, РОМАНЪ ИВАНОВЪ. К. Томашов. у., гм. Потуржинъ, с. Сушевъ, 34 л.; — Люблин. О. С., 152 и 1533 У., тюр. 2 м. Исп. 19 Янв. | 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 4025. | 1 Дек. 908 г. Люблин. О. С., 1533 У. — тюр. 2 м.
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