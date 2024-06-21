Базырин Василий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Базырин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129766. БАЗЫРИНЪ, ВАСИЛІЙ ПЕТровъ. К. Угличск. у., Улейминск. в., д. Гавренева, 29 л.; — Кашинск. О. С. 11 Сент. 909, 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. въ Окт. 909. | 907 70938 169 М.
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