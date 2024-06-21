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Базырин Василий Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Базырин
Имя
Василий
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
129766. БАЗЫРИНЪ, ВАСИЛІЙ ПЕТровъ. К. Угличск. у., Улейминск. в., д. Гавренева, 29 л.; — Кашинск. О. С. 11 Сент. 909, 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. въ Окт. 909. | 907 70938 169 М.

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