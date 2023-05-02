Глухов Андрей Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глухов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101780. ГЛУХОВЪ, АНДРЕЙ МАТВѢевъ, 31 г. К. Сергачск. у., Покровск. в., д. Вишгоръ; — Иркутск. О. С., 16 Дек. 910, 152¹, 1641 и 1654 У., арест. отд. 4 г., съ зач. 1 г. предв. заключ. Исп. 18 Апр. 911. | 16 Нояб. 906 г. Читинск. О. С., 1642 У., арест. отд. 3 г.
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