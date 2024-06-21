Филиппов Иван Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филиппов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140546. ФИЛИППОВЪ, ИВАНЪ ФИЛИППОВЪ. К. Вышневолоцк. у., Столоповск. в., д. Пятницкой, 18 л.; — СПБ. О. С. 12 Сент. 909, 140 и 1 ч. 1483 У., тюр. 8 м. Исп. 12 Окт. 909.
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