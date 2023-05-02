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Шорохов Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шорохов
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 367
Источник
Скан
Оригинальная запись
12198. ШОРОХОВ, ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 40 л. Гр. Галичск. у., Быковск. в., д. Овчарниковой; — Н. С. 3 уч. Галянск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 27 нояб. 920.

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