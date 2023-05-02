Афанасьев Василий Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Василий Архипов

Афанасьев Василий Архипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афанасьев
Имя
Василий
Отчество
Архипов
Дата исполнения приговора
21 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
70881. АФАНАСЬЕВЪ, ВАСИЛІЙ АРХИповъ. Цех. г. Москвы, 18 л.; — Москов. Ст. М. С. Калужск. уч., 169, 5, 8 п. 170 и 172 М., тюр. 4 м. Исп. 21 Авг. 907. | 907 29346 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.