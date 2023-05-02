Энтин Исаак Давыдович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Энтин
- Имя
- Исаак
- Отчество
- Давыдович
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 391
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13389. ЭНТИН ИСААК ДАВЫДОВИЧ, 16 л.,Рд. в Виленск. г., Дисненск. у., мест. Друя. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. ст. 1 ч. 86, 220, лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 7/ѴІ—24.
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