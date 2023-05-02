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Энтин Исаак Давыдович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Энтин
Имя
Исаак
Отчество
Давыдович
Дата исполнения приговора
07 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 391
Источник
Скан
Оригинальная запись
13389. ЭНТИН ИСААК ДАВЫДОВИЧ, 16 л.,Рд. в Виленск. г., Дисненск. у., мест. Друя. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. ст. 1 ч. 86, 220, лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 7/ѴІ—24.

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