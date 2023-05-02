Ковалев Ефим Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалев
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4361. КОВАЛЕВ ЕФИМ ПАВЛОВИЧ, 46 л., Острогожск. у., Алексеевск. в., с. Дмитровки. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 3 ч. 16, 2 ч. 183, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 15/ІІІ—24.
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