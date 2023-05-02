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Федоров Иван Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Иван
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
13 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 365
Источник
Скан
Оригинальная запись
12503. ФЕДОРОВ ИВАН НИКИТИЧ, 19 л., Тверск г., Бежецк. у., Сабуровск. в., д. Власово. Н. С. 15 уч. г. Ленинграда. Ст. 180, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 13/Ѵ—24.

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