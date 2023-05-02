Новожилов Николай Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новожилов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17696. НОВОЖИЛОВ, НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 38 л. Гр. Ростовск. у., Барановск. в., д. Бор довой; — Н. С. 5 р. Ростовск. у. Дача, взятки, лиш. св. 5 л. условно.
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