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Замулина Ирина Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Замулина
Имя
Ирина
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
3379. ЗАМУЛИНА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 30 л., Терск, окр., Левокумск. р., с. Величаевского. Н. С. 17 уч. Терск. окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. С. 22/ХІІ—24.

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