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Хочекожев Бирам Асланович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хочекожев
Имя
Бирам
Отчество
Асланович
Дата исполнения приговора
21 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 273
Источник
Скан
Оригинальная запись
30082. ХОЧЕКОЖЕВ, БИРАМ АСЛАНОВИЧ, 33 л. Гр. г. Майкопа; — Н. С. 4 уч. Майкопск. отд. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 15 д. пр. з. Исп. 21 июля 920.

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