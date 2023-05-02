Горлин Гавриил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горлин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46204. ГОРЛИНЪ, ГАВРІИЛЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Вышневолоцк. у., Подольск. в., с. Алексѣевскаго, 34 л.; — Тверск. О. С. (въ 7 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 1 Іюня 905. | 903 55279 1655 У. | 95 88768 1647 У. | 900 89868 1655 У. | 93 33909 169 М. | 99 17695 169 М. | 90 89784 1651 У. | 98 28717 169 М.
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