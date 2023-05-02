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Кулешов Афанасий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулешов
Имя
Афанасий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
27 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7517. КУЛЕШОВ АФАНАСИЙ ФЕДОРОВИЧ, 22 л., Серпуховск. у., Хотунск. в., д. Прудня. Московск. Губсуд. Ст. ст. 86, 184 ч. 2, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 мая 923.

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