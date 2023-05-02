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Швецов Петр Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Швецов
Имя
Петр
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
30423. ШВЕЦОВ, ПЕТР СТЕПАНОВИЧ, 23 л. Гр. Барабинск. у., Покровск. в. и с.; — Н. С. 2 уч. Паршинск. у. Разбой, лиш. св. 5 л. Исп. 17 окт. 920.

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