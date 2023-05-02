Тоцун Андрей Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тоцун
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 467
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154581. ТОЦУНЪ, АНДРЕЙ АНДРЕЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Валкск. у., Друвенск. в., ус. Соломаца, 43 л.; — Витебск. О. С. 7 Окт. 909, 133, 2 п. 134 и 1 ч. 1647 У., по слож. съ наказ. по приг. сего С. отъ 14 Дек. 906 г. (по 1 ч. 1647 У. — арест. отд. 1 г.), арест. отд. 2½ г. Исп. 2 Нояб. 909. счит. ср. съ 31 Дек. 908. | 903 44314 3 ч. 1655 У.
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