Кузнецов Василий Африканович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Африканович
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7301. КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ АФРИКАНОВИЧ, 36 л., б. г. Симбирска. Н. С. 5 уч. б. Симбирск. у. Ст. ст. 140б и 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 3 м. Срок исп. не указ., осужд. 29 ноября 923.
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