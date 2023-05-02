Забойников Аким Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Забойников
- Имя
- Аким
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3281. ЗАБОЙНИКОВ АКИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, 49 л., Торопецк. у., Клинск. в., д. Клюкино. Псковск. Губсуд. Ст. ст. 77, 1 ч. 80, 2 ч. 157, 219, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 2/ІѴ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.