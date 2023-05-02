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Расцветаев Тимофей Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Расцветаев
Имя
Тимофей
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
28 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
28093. РАСЦВЕТАЕВ, ТИМОФЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 25 л. Гр. г. Перми; — Р. Т. г. Перми. Контр-револ., лиш. св. 6 л. Исп. 28 июня 920.

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