Кравченко Гавриил Лукьянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кравченко
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Лукьянович
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6921. КРАВЧЕНКО ГАВРИИЛ ЛУКЬЯНОВИЧ, 25 л., Ставропольск. г., б. Медвеженск. у., Новомихайловск. в. и с., Н. С. 3 уч. Кавказск. отд., Ст. ст. 94, 108, лиш. св. 1 г., Исп. 10 сент. 923.
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