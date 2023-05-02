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Кравченко Гавриил Лукьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравченко
Имя
Гавриил
Отчество
Лукьянович
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6921. КРАВЧЕНКО ГАВРИИЛ ЛУКЬЯНОВИЧ, 25 л., Ставропольск. г., б. Медвеженск. у., Новомихайловск. в. и с., Н. С. 3 уч. Кавказск. отд., Ст. ст. 94, 108, лиш. св. 1 г., Исп. 10 сент. 923.

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