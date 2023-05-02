Настенко Виктор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Настенко
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4982. Настенко Виктор Иванович, 48 л. Гр. Кадиковск, у., Грибцевск. в., с. Левкова; — Н. С. 8 уч. Вельск, у. Кража, св. лиш. 6 м. Исп. 27 авг. 919.
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