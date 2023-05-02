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Авксентюк Василий Савельев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Авксентюк
Имя
Василий
Отчество
Савельев
Дата исполнения приговора
09 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
44683. АВКСЕНТЮКЪ, ВАСИЛІЙ САВЕЛЬевъ. К. Канев. у., в. и м. Шендеровки, 50 л., рд. т. же у. и в., въ м. Стеблевѣ; — Канев. С. М. С., 170¹ и 172 М. (участ.), тюр. 6 м. Исп. 9 Іюня 905.

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