Авксентюк Василий Савельев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Авксентюк
- Имя
- Василий
- Отчество
- Савельев
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44683. АВКСЕНТЮКЪ, ВАСИЛІЙ САВЕЛЬевъ. К. Канев. у., в. и м. Шендеровки, 50 л., рд. т. же у. и в., въ м. Стеблевѣ; — Канев. С. М. С., 170¹ и 172 М. (участ.), тюр. 6 м. Исп. 9 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.