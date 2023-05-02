Цельм Нина Яковлевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цельм
- Имя
- Нина
- Отчество
- Яковлевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7914. ЦЕЛЬМ, НИНА ЯКОВЛЕВНА, 23 л., Гр. г. Виндавы,; Н. С. Таганск. уч. г. Москвы, Кража, лиш. св. 6 м. и лиш. пр. быть выбран. на ответств. должн. на 5 л. условно.
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