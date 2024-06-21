Краснощекова Агафья Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснощекова Агафья Еремеева

Краснощекова Агафья Еремеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснощекова
Имя
Агафья
Отчество
Еремеева
Дата исполнения приговора
16 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
83724. КРАСНОЩЕКОВА, АГАФЬЯ ЕРЕмѣева, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Чигирин. у., Субботовск. в., с. Новоселицы, рд. т. же у., Головковск. в., въ м. Медвѣдовкѣ; — Кіевск. О. С., 16 Марта 911, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 31 Янв. 911 г. (1 ч. 1655 У., тюр. 1 г.), тюр. 1 г. Исп. 27 Апр., счит. ср. съ 31 Янв. 911. | 908 127160 170 М. | 907 57865 1455 У. | 908 50986 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close