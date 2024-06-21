Краснощекова Агафья Еремеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Краснощекова
- Имя
- Агафья
- Отчество
- Еремеева
- Дата исполнения приговора
- 16 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83724. КРАСНОЩЕКОВА, АГАФЬЯ ЕРЕмѣева, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Чигирин. у., Субботовск. в., с. Новоселицы, рд. т. же у., Головковск. в., въ м. Медвѣдовкѣ; — Кіевск. О. С., 16 Марта 911, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 31 Янв. 911 г. (1 ч. 1655 У., тюр. 1 г.), тюр. 1 г. Исп. 27 Апр., счит. ср. съ 31 Янв. 911. | 908 127160 170 М. | 907 57865 1455 У. | 908 50986 169 М.
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