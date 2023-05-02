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Кузнецов Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
26 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7304. КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 48 л., Мещевск. у., Серебряковск. в., с. Михайловки. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 108, лиш. св. 3 г. Исп. 26 ноября 923.

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