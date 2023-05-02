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Федоров Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
07 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 364
Источник
Скан
Оригинальная запись
12487. ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 24 л., Тверск. г, б. Калязинск. у., Толозонск. в., д. Сухона. Н. С. 13 отд. г. Ленинграда. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 7/ѴІІІ—24.

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