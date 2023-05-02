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Васильков Гурий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильков
Имя
Гурий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
45678. ВАСИЛЬКОВЪ, ГУРІЙ ИВАНОВЪ. К. Люцинск. у., Пылдинск. в., д. Ранцева, 24 л.; — Новгород. О. С., 1 п. 13 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 30 Мая 905.

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