Грушин Тихон Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грушин
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3508. ГРУШИН ТИХОН ОСИПОВИЧ, 53 л., Павловск. у., Семенцовск. в. и с. Н. С. 6 уч. г. Краснодара. Ст. ст. 114 и 139а, лиш. св. 1 г. Исп. 20 ноября 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.