Квашнин Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Квашнин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 164
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39427. КВАШНИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ МИхайловъ. К. Сольвычегод. у., Черемковск. в., д. Денисовки, 19 л., рд. въ г. Н.-Новгородѣ; — Нижегород. О. С., 140 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 19 Янв. 909 (тюр. 8 м.), тюр. 1 г. Исп. 10 Февр. 909. | 907 13300 169 М. | 906 55757 169 М.
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