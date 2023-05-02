Полетаев Иван Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полетаев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27789. ПОЛЕТАЕВ, ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 26 л. Гр. Пошехенск. у., Мусоргск. в., с. Мыдьева; — Н. С. 4 уч. г. Вологды. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 1 м. пр. з. Исп. 4 июня 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.