Желнорчук Дмитрий Феофанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Желнорчук
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Феофанович
- Дата исполнения приговора
- 08 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4612. ЖЕЛНОРЧУК ДМИТРИЙ ФЕОФАНОВИЧ, 22 л., Иркутск. у., Окинск. в., д. Рудаково. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3, 76 ч. 2, 184 ч. 2 лиш. св. 4 г. 8 м. 24 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 8 ноября 923.
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