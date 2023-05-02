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Желнорчук Дмитрий Феофанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Желнорчук
Имя
Дмитрий
Отчество
Феофанович
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4612. ЖЕЛНОРЧУК ДМИТРИЙ ФЕОФАНОВИЧ, 22 л., Иркутск. у., Окинск. в., д. Рудаково. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3, 76 ч. 2, 184 ч. 2 лиш. св. 4 г. 8 м. 24 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 8 ноября 923.

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