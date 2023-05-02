Коренев Андрей Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коренев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16035. КОРЕНЕВ, АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 37 л. Гр. Вяземск. у., Успенск. в.; — Н. С. 6 уч. Вяземск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 13 нояб. 919.
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