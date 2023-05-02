Трифонов Георгий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трифонов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12029. ТРИФОНОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, 19 л., Шадринск. окр., д. Коширцевой. Уральск. Обл- суд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 6 л. . и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 27/ѴІ—24.
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