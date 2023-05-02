Неизвестно
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Имя
- Неизвестно
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 297
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 104834. НОМЕРЪ ВОСЬМОЙ. (Неизв. зв., числящ. по списк. конторы Тамбов. тюрьмы подъ № 8). Саратов. С. П., 57 и 1 ч. 102 Уг. У., по сов. съ приг. Тамбов. О. С. отъ 3 Янв. 908 г. (ар. отд. 4 г.) и Саратовск. С. П. отъ 18 Сент. 908 г. (каторж. раб. 5 л. и 4 м.), каторж. раб. 5 л. и 4 м. Исп. 3 Іюня 909.
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