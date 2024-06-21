Цуран Сергей Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цуран
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141010. ЦУРАНЪ, СЕРГѢЙ СТЕПАНОВЪ. К. Сѣнненск. у., Каковчинск. в., д. Курейшина, 45 л.; — Могилев. О. С. 4 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 2 ч. 1483 и 1492 У., тюр. 4 м. Исп. 31 Окт. 909.
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