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Чуханцев Василий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуханцев
Имя
Василий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
07 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 357
Источник
Скан
Оригинальная запись
11841. ЧУХАНЦЕВ, ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 67 л. Гр. Старорусск. у., Коломск. в., д. Рошна; — Н. С. 3 уч. Старорусск. у. Кража, лиш. св. 2½ г. Исп. 7 июня 920.

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