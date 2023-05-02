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Куликов Сергей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Сергей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
10 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7551. КУЛИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 25 л., Серпуховск. у., Михневск. в., д. Лупиловки. Московск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 10 мая 923.

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