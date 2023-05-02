Лесневский Викентий Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лесневский
- Имя
- Викентий
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42611. ЛѢСНЕВСКІЙ, ВИКЕНТІЙ СТАниславовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Цѣханов. у., гм. Нужево д. Уяздовъ, 32 л.; — Варшав. С. П., 134, 135 и 2 ч 1655 У., арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 1 Нояб. 906. 904 5652 1655 У. | 93 51332 1647 У. 900 97323 1655 У. | 92 92330 169 М. 97 90171 1655 У. | 92 14266 169 М. 95 11976 1655 У. | 91 123873 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.