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Сапунов Михаил Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сапунов
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
24 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8746. САПУНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 20 л., Керенск. у., С.-Поливановск. в. и с. Н. С. 1 р. Керенск. у. Ст. 180 п. «б», пор. пр. 2 г. Исп. 24 авг. 923.

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