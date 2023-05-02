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Афанасьев Григорий Перегринович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афанасьев
Имя
Григорий
Отчество
Перегринович
Дата исполнения приговора
29 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
1130. Афанасьев Григорий Перегринович, 17 л., Сретенск. окр., Олинск. р., с. Канчил. Н. С. 11 уч. Сретенск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 29 июля 926.

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