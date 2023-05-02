Якубов Муся
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Якубов
- Имя
- Муся
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 295
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30796. ЯКУБОВ, МУСЯ, 19 л. Гр. Васильсурск. у., Маклаковск. в., с. Маклакова-Татарского; — П. С. Губвоенкомата г. Вятки. Членовредит., пр. р. 8 л., с зач. 2 м. и 28 д. пр, з. Исп. 5 марта 920.
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