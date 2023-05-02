Гура Франц-Иван Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гура
- Имя
- Франц-Иван
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18280. ГУРА, ФРАНЦЪ-ИВАНЪ АНДРЕевъ, 43 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Замостск. у., гм. Горай, с. Радзенцинъ; — Люблинск. О. С., 27 Окт. 910, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 20 Дек. 910. | 906 76571 1 ч. 1655 У. | 95 76933 169 М. | 98 87816 1647 У. | 89 39255 160 М.
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