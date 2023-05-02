Головин Гавриил Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Головин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46129. ГОЛОВИНЪ, ГАВРІИЛЪ ПЕТРОВЪ. К. Ефремов. у., Ситовск. в., д. Вышней-Каменной, 27 л., рд. въ г. Ефремовѣ; — З. Н. 6 уч. Ефремов. у., 169 М. (кража лошад.), тюр. 7 м. Исп. 5 Марта 905.
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