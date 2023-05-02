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Цыганков Логгин Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыганков
Имя
Логгин
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
01 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 382
Источник
Скан
Оригинальная запись
13109. ЦЫГАНКОВ ЛОГГИН ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Почепск. у., Васьковск. в., с. Демьянова. В. Т. 16 стр. корп. Ст. 205 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 1/ІІІ—24.

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